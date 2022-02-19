صلاح يتحدث عن وصوله للهدف 150 والمنافسة مع السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول، عن وصوله للهدف رقم 150 رفقة "الريدز" بعد تسجيله في شباك نورويتش سيتي ضمن حسابات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات عبر "بي بي سي" :"فخور دائمًا بالتسجيل لهذا النادي، الأهم هو أن تحقق الفوز".

وأضاف :"مباراة نورويتش كانت صعبة، لكن المشجعين خلقوا أجواءً مذهلة".

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب بريميرليج، رد هداف ليفربول :"كل ما هو علينا التركيز في كل مباراة، عندما تنافس السيتي عليك الفوز بكل مباراة، علينا التركيز في أنفسنا ونرى ما سوف يحصل في نهاية الموسم".

صلاح بدوره سجل هدفًا في شباك الفريق "الكناري" ليواصل التربع على قمة الهدافين بـ17 هدفًا، كما سجل "مو" 150 هدفًا لليفربول في جميع المسابقات منذ قدومه من روما الإيطالي.

واستطاع ليفربول أن يحول تأخره أمام نورويتش بهدف إلى فوز بنتيجة (3-1)، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر، إلا أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد ستقام مساء الأربعاء المقبل.