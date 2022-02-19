"لم يتوقعه أحد وأتذكر 5".. كلوب يعلق على تسجيل صلاح لهدفه الـ150

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تسجيل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق لهدفه رقم 150 مع الريدز في جميع المسابقات، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد وصوله لهذا الإنجاز.

وسجل صلاح هدفه الـ150 بقميص ليفربول بعد زيارة شباك نورويتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (3-1) على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عن إنجاز محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة: "رقم عظيم جدًا، لقد شارك في مركز مختلف وقدم أداء مميز للغاية، وعندما عاد لمركزه الطبيعي رأيناه يؤدي بشكل جيد مرة أخرى".

وأضاف: "لم يكن يتوقع أحد حين سجل صلاح هدفه الأول مع ليفربول أمام واتفورد أن بإمكانه تسجيل 149 آخرين في فترة زمنية قصيرة، آمل أن يستخدم زميله لويس دياز هدفه الأول بنفس الطريقة ويسير على خطى صلاح".

وعن الهدف المفضل لكلوب من أصل الـ150 لصلاح، أتم مدرب ليفربول قائلا: "اليوم كان خادعًا حقًا لأكون صريحًا، أتذكر هدف تشيلسي من قذيفة، هدف يونايتد أعجبني كثيرًا، المهارة ضد مانشستر سيتي وواتفورد، هدفه أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا، لا أتذكر الـ150 هدفا، عدد منها كان جيدا".