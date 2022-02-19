النجم الساحلي يتعثر أمام جالاكسي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

تعادل النجم الساحلي التونسي مع مضيفه جوانينج جالاكسي، من بوتسوانا، 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله سليماني كوليبالي في الدقيقة 14 وتعادل جوانينج جالاكسي عن طريق تهابانج سيسينيي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة..

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى نقطتين المركز الثاني، فيما حصد جوانينج جالاكسي أول نقطة له.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت.