في ليلة تأريخية لصلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على نوريتش سيتي ويهزمه بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم -

قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه نوريتش سيتي إلى انتصار مستحق بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 62 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



وافتتح نوريتش سيتي باب التسجيل عن طريق هدف أحرزه المهاجم الكوسوفي ميلوت راشيكا عند الدقيقة 48 بعد شوط أول انتهى سلبي النتيجة رغم عديد الفرص التي خلقها ليفربول.



واستطاع "الريدز" أن يُعدل الكفة سريعا بهدف وقع عليه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64، قبل أن يُسجل المصري محمد صلاح هدفا ثانيا وضع به فريقه في المقدمة بعد 3 دقائق فقط.



ومع حلول الدقيقة 81، أكد الوافد الجديد، الكولومبي لويس دياز، تفوق ليفربول بهدف ثالث افتتح به سجله التهديفي مع فريقه الجديد بعدما انضم إليه في سوق الانتقالات الشتوية الأخير قادما من بورتو البرتغالي.



وعزز ليفربول بهذا الفوز موقعه في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 17 نقطة وظل قابعا في أسفل الترتيب.



رقم تأريخي لصلاح

ودوّن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقمًا تاريخيًا بعدما هز شباك نوريتش سيتي، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل هدفه رقم 150 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انتقاله إلى آنفيلد، في صيف 2017.



وبات صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف.



وأشارت الشبكة، إلى أن صلاح أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف (233 مباراة)، بعد روجر هانت (226 مباراة).





مباريات أخرى

وفي نفس التوقيت جرت مباراة أخرى جمعت كريستال بالاس وضيفه تشيلسي الذي تمكن من خطف الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية بهدف أحرزه المغربي حكيم زياش.



وبات في رصيد تشيلسي 50 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما بقي كريستال بالاس عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث عشر.​​​​​​​



وعرفت مباريات اليوم أيضا، تعادل وست هام على أرضه مع نيوكاسل بهدفٍ لمثله، وتغلب أرسنال على ضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، وبيرنلي على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، في حين سقط أستون فيلا في معقله أمام واتفورد بهدفٍ وحيد.

المصدر: مواقع الكترونية