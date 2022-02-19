الامارات | الزمالك يرفض "الهدية" ويواصل الترنح في "أبطال إفريقيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض "الهدية" ويواصل الترنح في "أبطال إفريقيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق الزمالك المصري مع مضيفه ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز بيترو أتلتيكو على الوداد المغربي 2 / 1. ولم يستفد الزمالك من خسارة الوداد، حيث كان الفوز كفيلا له بأن يصل به إلى المركز الأول أو الثاني، قبل المواجهة الصعبة المقبلة أمام الوداد في الجولة المقبلة، ليواصل الترنح بعد التعادل على أرضه في الجولة الأولى أمام بيترو أتلتيكو.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما حصد ساجرادا أول نقطة له في المركز الرابع. وفي المباراة الثالثة، فاز فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه الوداد المغربي 2 / 1. وسجل هدفي بيترو أتلتيكو تياجو أزولاو وأدريانو دوراتي في الدقيقتين 41 و68، فيما سجل هدف الرجاء جلال الداودي في الدقيقة 59. ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الوداد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

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