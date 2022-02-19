شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا.. الأبيض فى المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا برصيد نقطتين حصدهما من التعادل في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا بينما جاء في الصدارة بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

تعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا،ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز باللقاء الثانى على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد أبو جبل،في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

كما حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، فوزا صعبا بنتيجة 2-1 ، علي ضيفه فريق الوداد المغربي، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 11 نوفمبر، بمدينة لواندا الأنجولية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معهما الزمالك وساجرادا الأنجولي.