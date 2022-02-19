شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بصحبة والدته فى حفلة شوى: ست الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، جمعته بوالدته وعلق لاعب الفريق الأحمر على الصور "ست الكل".



افشة ووالدته



افشة ووالدته2 (1)



افشة ووالدته2 (2)

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قراره السابق ببدء الاستعداد اليوم ،السبت، لمواجهة المقاصة في الدوري وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء أمس وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي كان قد أعلن عقب مباراة الهلال السوداني أمس أن الفريق سيتدرب اليوم في بداية رحلة الاستعداد لمواجهة المقاصة قبل أن يُعلن منذ قليل تأجيل بدء الاستعداد لمباراة المقاصة حتى يوم الأثنين المقبل من أجل حصول الفريق على فترة راحة بعد رحلة السودان.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الاثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي على إغلاق صفحة مباراة الهلال والتركيز في المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري.

وقال المدير الفني للأهلي إن نتيجة التعادل مع الهلال السوداني جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتطلع إلى الفوز في السودان، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة «أفشة» التي تصدى لها القائم.

وأضاف بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.