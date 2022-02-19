شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: حزين على تعادل الزمالك أمام ساجرادا ونملك خبرات لتعديل المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يشعر بخيبة كبيرة بعد تعادل فريقه أمام ساجرادا الأنجولى في لقاء اليوم بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الأبيض كان يبحث عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق ما زال يعانى من عدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية لأهداف وإهدار الفرص السهلة" مشيرًا أن أداء الفريق لم يكن جيدا فى الشوط الأول ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمى الأبيض، والمواقف السابقة التى تعرض لها الزمالك فى السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة".

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق أمامه 4 مباريات فى مشوار دور المجموعات، مضيفًا أنه يثق تمامًا فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الوداد المغربي في الجولة المقبلة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين يحصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الاخير.