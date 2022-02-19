شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأبيض وزاناكو بالأحمر والأسود في مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الاجتماع الفني لمباراة زاناكو الزامبي وبيراميدز، بأحد فنادق مدينة لوساكا العاصمة الزامبية، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، والتي تجمع بيراميدز بنظيره زاناكو في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ملابس الفريقين في المباراة، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وفي المقابل يرتدي زاناكو الأحمر في الأسود، ويظهر حارسه باللون الأخضر الكامل.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على الترتيبات الأمنية، بحيث يتحرك الفريقان قبل المواجهة بساعتين ليصل كل منهما قبل اللقاء بساعة ونصف الساعة، مع توفير كافة التأمين اللازم للبعثة، بجانب مراعاة الأمور الطبية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

مثّل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ومحمود حرب إداري الفريق، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.