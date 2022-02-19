الامارات | لأول مرة في "المحترفين".. 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة خلال فوز عجمان على كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في "المحترفين".. 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة خلال فوز عجمان على كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف حكم الساحة، يوسف الجسمي، الأنظار في لقاء عجمان واتحاد كلباء، والذي جرى مساء اليوم باحتسابه خمس ضربات جزاء في مباراة واحدة للمرة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين. واستخدم الجسمي صافرته لمنح عجمان أربع ضربات جزاء سُجل منها ثلاثة أهداف، في حين سجل كلباء من الضربة الوحيدة التي منحها له الحكم، لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عجمان 4/3.

وعجل يوسف الجسمي باحتساب ضربة جزاء بعد أربعة دقائق فقط من بداية المباراة لمصلحة (البرتقالي)، بداعي أن الكرة لمست يد لاعب كلباء، ناصر عبدالهادي، قبل أن يتدخل (الفار) ويُلغى القرار. لكن الحكم احتسب ضربة جزاء لمصلحة عجمان أيدها (الفار) في الدقيقة 45، أضاعها الغامبي أبوبكر تراولي، بعد أن تصدى لها الحارس جمال عبدالله، لترتد إلى وليد أزارو، والذي تعرض للعرقلة من قبل المدافع وليد راشد، لم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء سجل منها تراولي هذه المرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وأثناء خروج الفريقين من أرضية الملعب اعترض الطاقم الفني لاتحاد كلباء على الحكم، ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الصفراء لمساعد المدرب الاورغواني، خورخي دي سيلفا. وفي الشوط الثاني، منح الحكم ضربة جزاء لمصلحة كلباء تمكن التوغولي ملابا من إدراك التعادل "51". وكانت ضربة الجزاء الرابعة في هذا اللقاء من مصلحة عجمان، وسجل منها فراس بالعربي هدف التقدم من جديد للبرتقالي "61"، ثم وسع البرازيلي، ليونادرو الفارق لمصلحة عجمان، بإضافة الهدف الثالث "62".

ولكن اتحاد كلباء عاد من بعيد، وتمكن ملابا من تضيق الفارق بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، "68"، ثم أضاف الكولومبي، جارسيس مورينو هدف التعادل من كرة مرتدة من حارس عجمان علي الحوسني. وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل احتسب يوسف الجسمي ضربة الجزاء الأخيرة وسجل منها تراولي الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

ورفع عجمان رصيده للنقطة 22، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 18 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد الجزيرة.

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