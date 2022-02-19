الامارات | النصر يحقق أول فوز في 2022.. والجزيرة يدفع الثمن

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحقق أول فوز في 2022.. والجزيرة يدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق النصر صيامه الطويل عن عدم تحقيق أي فوز استمر لمدة 109 يوماً، عقب فوزه الهام على فريق الجزيرة في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 2-0، ويحصد 3 نقاط ثمينة وصلت به إلى النقطة 22 في جدول الترتيب بينما ظل فريق الجزيرة عند النقطة 26، لينجح المدرب المواطن سالم ربيع، في إعادة ترتيب صفوف الفريق وتحقيق فوزاً طال انتظاره وأمام حامل اللقب فريق الجزيرة.

ونجح النصر في إحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب البرتغالي توزي، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب العودة إلى تقنية الفار، وأضاف ضياء سبع الهدف الثاني في الدقيقة 48 من هجمة مرتدة ومنظمة وصلت من ريان مينديز، إلى ضياء سبع، سددها اصطدمت بالعارضة وعادت إليه مرة أخرى لعبها في المرمى الخالي محرزاً ثاني أهداف العميد.

وكان النصر قد حقق أخر فوز له يوم 2 نوفمبر 2021 عندما فاز على الوصل بنتيجة 2-1 وبعدها فشل في تحقيق أي فوز على مدار 11 مباراة متتالية في مختلف البطولات وكانت كفيلة بإقالة المدرب الأرجنتيني دياز، وتولى سالم ربيع مسؤولية قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

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