الامارات | الشارقة والبطائح يقتربان من نهائي دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والبطائح يقتربان من نهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة للصالات فوزا مهما على كلباء (3-2) في المباراة التي أقيمت في ملعب مليحة اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري (مرحلة البلاي أوف)، حيث سجل أهداف الشارقة، عبدالكريم جميل وصبري جميل والبرازيلي لويس فرنادو، بينما سجل لكلباء فهد موسى والبرازيلي ماركوس فينيسيوس.

وفاز البطائح على مضيفه الظفرة (3-2) أيضا، حيث سجل للبطائح البرازيلي برونو لوسيانو واحمد الصالح واحمد السويدي، وللظفرة البرازيلي فينيكيوس وماركو انتونيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news