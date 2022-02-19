الامارات | صلاح وماني يقودان ليفربول لفوز جديد على حساب نورويتش سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني يقودان ليفربول لفوز جديد على حساب نورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نجما كرة القدم السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح إلى ممارسة هوايتهما في هز الشباك مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفا، بينما وقع ماني على هدفين في شباك نورويتش سيتي ليقود ليفربول إلى فوز ثمين 3 / 1 اليوم في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وواصل نيوكاسل صحوته في الدوري الإنجليزي بتعادله 1 / 1 مع مضيفه ويستهام اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز أرسنال على برينتفورد 2 / 1 وساوثهامبتون على إيفرتون 2 / صفر وتشيلسي على مضيفه كريستال بالاس 1 / صفر وواتفورد على مضيفه أستون فيلا 1 / صفر وبيرنلي على مضيفه برايتون 3 / صفر.

وعلى استاد "آنفيلد" العريق في ليفربول ، أفسد صلاح ورفاقه مغامرة ضيوفهم وحققوا فوزا ثمينا على نورويتش سيتي الذي كان منافسا عنيدا لأصحاب الأرض في العديد من فترات المباراة بل وكان البادئ بالتسجيل في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن نورويتش سيتي فاجأ ليفربول بهدف التقدم عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقة 48 .

ورد ليفربول بهدفين متاليين سجلهما السنغالي ساديو ماني وصلاح في الدقيقتين 64 و67 ليرفع صلاح رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم ، فيما اختتم الكولومبي لويس دياز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي مقلصا الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر ، والذي يستضيف توتنهام اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطة واحدة خلف واتفورد.

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