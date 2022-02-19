الامارات | العربي يهزم الجزيرة الحمراء ويقترب من "المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يهزم الجزيرة الحمراء ويقترب من "المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العربي على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى، وتصدر ترتيب فرق البطولة برصيد 50 نقطة، يليه دبا الفجيرة ثانيا برصيد 49 نقطة، حيث لم يلعب في الجولة الحالية.

ونجح العربي في قلب نتيجة تأخره بهدف في الشوط الأول سجله البرازيلي كواكو فابريك في الدقيقة 25، إلى فوز بعد أن سجل له البرازيلي الكسندر هدفين متتاليين (76 و89)، ليتجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 17 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز البطائح على مسافي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للفائز البرازيلي جارديل اوليفيرا 8، والمالي سيكوبابا 67، بينما سجل لمسافي البرازيلي رودريجيس 24، ليصيح رصيد البطائح 40 نقطة، وتجمد رصيد مسافي عند 15 نقطة.

وفاز حتا على "جلف إف سي" بهدفين سجلهما عبيد عيد 61، والبرازيلي انطونيو72، ليصبح رصيد حتا 31 نقطة، وظل "جلف اف سي" عند 21 نقطة. وفاز مصفوت على الرمس بهدف سجله النيجيري أوكانوه ليصبح رصيد مصفوت 17 نقطة، بينما الرمس له 11 نقطة. وتختتم الجولة يوم غد بثلاثة مباريات يلعب فيها الذيد مع التعاون، والفجيرة مع الحمرية، و"ستي" مع دبا الحصن.

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