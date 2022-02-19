الامارات | شباب الأهلي.. "ثالث الدوري" بعد الفوز على العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي.. "ثالث الدوري" بعد الفوز على العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي انتصاراته بفوزه على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تأزم موقف العروبة بتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ 13.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة من اللقاء، ولكن من دون خطورة على مرمى الفريق الضيف، بينما أحرز العروبة الهدف الأول عن طريق سعيد عبيد الذي راوغ مدافعي "فرسان دبي" بمهارة كبيرة وسدد الكرة في المرمى (13).

وشكلت الهجمات المرتدة لفريق العروبة خطورة كبيرة، بفضل تحركات البحريني علي مدن وسعيد عبيد، ولكن الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أعاد شباب الأهلي إلى أجواء اللقاء، بعدما قاد هجمة منظمة ومرر كرة جميلة إلى الإيراني مهدي قايدي الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة في المرمى (20).

وفي الشوط الثاني رد مهدي قايدي الهدية إلى كارتابيا عندما راوغ قايدي مدافعي العروبة ومرر كرة جميلة إلى كارتابيا الذي سدد كرة قوية في المرمى (65)، قبل أن يضيف محمد مرزوق الهدف الثالث من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء (75)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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