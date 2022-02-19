الامارات | الإمارات تتصدر في ختام بطولة التحدي للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر في ختام بطولة التحدي للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار اليوم على منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار يومين في جوجيتسو أرينا بأبوظبي وسط حضورٍ جماهيري كبير وتواجد لافت للأسر والعائلات الذين توافدوا لمؤازرة أبنائهم وتحفيزهم في بداية مسيرتهم على بساط النزال نحو مشوار حافل ومشرق بالإنجازات.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، وعلى صعيد ترتيب الدول حلت دولة الإمارات في الصدارة برصيد 5017، والأردن ثانيا برصيد 755 نقطة، ومصر في المركز الثالث برصيد 669.

وفي الترتيب الخاص بالأندية والأكاديميات، حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول برصيد 2232 نقطة، وحل لاعبو أكاديمية جلادييترز في مركز الوصيف برصيد 1473 نقطة، ليكون المركز الثالث من نصيب نادي العين برصيد 1408 نقطة.

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