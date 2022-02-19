الامارات | "مذيار" تبدع في افتتاح مهرجان ختامي المرموم للهجن.. (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن "مذيار" تبدع في افتتاح مهرجان ختامي المرموم للهجن.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ميدان المرموم اليوم السبت انطلاقة فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، وذلك من خلال تحديات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 24 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، بمشاركة شعارات الهجن القوية من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان الكبير، وشاركت في اليوم الأول من السباق حوالي 1500 مطية تنحدر من سلالات الهجن المتميزة.



وأكدت «مذيار» لفارس عبدالله سعيد الدرعي علو كعبها في أول أشواط مهرجان ختامي المرموم، حيث تمكنت من الفوز على 49 مطية نافستها في شوط قوي خصص للحقايق الأبكار، لتهدي مالكها اللقب بزمن 5:45:6 دقيقة.



ونجح «سنيار» بشعار راشد سيف علي الضحاك الشامسي في التألق وتقديم الأداء الأفضل في الشوط الثاني، الذي شهد مشاركة 46 مطية، واستحق الصدارة بعد أن قطع مسافة السباق في 5:47:3 دقيقة، فيما ذهبت صدارة الحقايق الأبكار إلى سعيد عبيد بالضبيعة الكتبي، والذي قاد «ممتاز» إلى القمة مسجلاً توقيتاً بلغ 5:58:8 دقائق.



وتختتم غداً الأحد، تحديات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال 66 شوطاً، منها 46 شوطاً صباحياً ستقام مناصفة بين ميداني المرموم وسيف العرب، بينما تشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن الحقايق الأربعة، وهي كأسا المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومليون درهم للحقايق الأبكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان و800 ألف درهم للحقايق الجعدان المفتوح والإنتاج. ويحصل الفائزون حتى المركز العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

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