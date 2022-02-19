الامارات | إصابة نجم الإسماعيلي المصري بقطع في الرباط الصليبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم الإسماعيلي المصري بقطع في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإسماعيلي المصري لكرة القدم ،إصابة المدافع محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة وفي الغضروف الخارجي وجزع في الرباط الداخلي.

وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية ،أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وفي الغضروف الخارجي وجزع في الرباط الداخلي.

ومن المقرر أن يفتقد الفريق لخدمات المدافع الشاب المميز لمدة ستة أشهر مقبلة وبذلك ينتهى موسمه مع الفريق.

وسيخضع عمار لجراحة عاجلة يوم 27 من الشهر الجاري، يعقبها برنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبيل العودة للتدريبات بشكل تدريجي.

كان اللاعب تعرض لتلك الإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدف نظيف أمام بيراميدز ، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

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