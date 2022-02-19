الامارات | رابطة المحترفين تنظم 8 ورش عمل حول النزاهة ومكافحة المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تنظم 8 ورش عمل حول النزاهة ومكافحة المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية 8 ورش عمل، حول النزاهة ومكافحة المنشطات للمراحل السنية في الأندية المحترفة، وذلك من 1 إلى 17 فبراير الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، حاضر فيها بينوا باسكير، المحاضر صاحب الخبرة العالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشارك فيها ما يزيد على 750 لاعبًا، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري في كل نادٍ.

وتهدف هذه الورش، التي تقام لأول مرة للمراحل السنية في الأندية المحترفة، إلى توعية اللاعبين الصغار بمخاطر المنشطات، وأثرها السلبي في مسيرة اللاعب، كما سلطت الورشة الضوء على النزاهة والأساليب التي قد يتعرض لها اللاعبون، وكيفية الإبلاغ عنها بالشكل الصحيح للجهات المختصة، لحماية اللاعب من أي سوء استغلال، قد يتعرض له في هذا الجانب، ورفع التوعية لدى اللاعبين بالأضرار التي قد تؤثر على مستقبلهم الرياضي.

وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على مواصلة البرامج التوعوية، في مختلف المجالات للمراحل السنية في الأندية، وذلك إيمانًا منها بأهمية تثقيفهم وتوجيههم لجميع التحديات التي قد تواجههم مستقبلا.

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