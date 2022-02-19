الامارات | نهيان بن زايد: طواف الإمارات مفخرة حقيقية ومسيرة حافلة بالإنجازات العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: طواف الإمارات مفخرة حقيقية ومسيرة حافلة بالإنجازات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن الإمارات أثبتت ريادتها في دعم الحركة الرياضية العالمية، ودورها المحوري في عودة الحياة الرياضية من جديد، وحرصها على تقديم أفضل فرص التلاقي والتواصل بين الشعوب عبر الرياضة، ولقاء جميع رياضيي العالم على أرضها في موطن السلام والأمان والتسامح.

وقال سموه بمناسبة تدشين طواف الإمارات 2022 الذي ينطلق يوم غد الأحد: "إن المكتسبات الكبيرة التي سجلتها العاصمة أبوظبي ونجاحاتها العالمية، تعود في المقام الأول للدعم السخي من القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بمسيرة الإنجازات، بدليل احتضان الدولة للفعاليات والبطولات الكبرى بما يسهم في تعزيز ريادتها العالمية، والتأكيد على سمعتها الآمنة على مستوى العالم".

وأضاف سموه: "حققت الإمارات مكتسبات هائلة في كل المجالات، وواصلت مسيرة التطور، ومن ضمنها القطاع الرياضي، وتحقيق تطلعات وطموحات الرياضيين، إلى جانب تعزيز تفاعل فئات المجتمع كافة مع الأنشطة الرياضية دعماً لمؤشرات جودة الحياة، بما يعكس الأمان الذي تتمتع به الإمارات كإحدى أبرز دول العالم كوجهة للعيش، والمكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها بين الدول العالمية المتقدمة في ظل البنية التحتية المتميزة والمنشآت الرياضية بمعاييرها الدولية".

ورحب سموه بالفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة من طواف الإمارات وبنخبة الدراجين ونجوم السباقات الدولية، وتابع سموه: "طواف الإمارات يمثل مفخرة حقيقية، انطلاقا من دوره في تحقيق الكثير من المكتسبات والإنجازات في كل عام، وإسهاماته في تحقيق الكثير من العوائد الاقتصادية والترويجية والسياحية للدولة، وأشار سموه إلى أن الطواف ساهم كذلك في تعزيز مكانة الدولة في رياضة الدراجات الهوائية، لاسيما مع إنجاز حصول أبوظبي على لقب مدينة الدراجات الهوائية، كأول مدينة آسيوية تحصل على هذا اللقب من الاتحاد الدولي، لتغدو وجهة عالمية للرياضة.

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