بعد هدف صلاح العالمي أمام نوريتش.. ننشر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ابتعد النجم المصري بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما وصل للهدف رقم 17 هذا الموسم، في البريميرليج.

وسجل صلاح هدفا رائعا أمام نورويتش سيتي، في الجولة 26، ليقود فريقه للفوز على الكناري بثلاثية لهدف.

واستلم صلاح تمريرة أليسون بيكر، ليمر من حارس نورويتش ويتلاعب بدفاعه، ويضع الكرة بالقدم اليمنى بطريقة رائعة.

وبذلك وسع صلاح بهدفه في نورويتش سيتي الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وزميله في ليفربول، دييجو جوتا إلى 5 أهداف، حيث وصل إلى 17 هدفًا في البريميرليج.

وفيما يلي قائمة الهدافين:

محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

شاهد هدف صلاح أمام نوريتش: https://btolat.myvidnow.net/embed/8CL6rL6ejQSJC