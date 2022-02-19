صلاح يسجل هدفا عالميا ويقود ليفربول لعبور نوريتش بثلاثية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وباغت راشيكا لاعب نورويتش سيتي ليفربول بالهدف الأول عند الدقيقة 48 بعد تسديدة قوية ارتطمت بجويل ماتيب لتتحول إلى المرمى.

وتعادل ليفربول عن طريق ساديو ماني بعد تمريرة تسيميكاس بالرأس ليواجهها السنغالي بمقصية رائعة في مرمى نورويتش سيتي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 67، هرب محمد صلاح من دفاع نورويتش سيتي ليستلم تمريرة أليسون بيكر، ويمر من حارس نورويتش ويتلاعب بدفاعه، ويضع الكرة بالقدم اليمنى بطريقة رائعة مسجلًا الهدف الثاني.

وسجل لويس دياز الهدف الثالث للريدز، بعدما تلقى تمريرة جوردان هندرسون ليضع الكرة في المرمى من فوق الحارس جون.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ليفربول 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيواجه توتنهام مساء اليوم.

بينما نورويتش سيتي واصل المعاناة وسقط للمركز الأخير برصيد 17 نقطة.

شاهد أهداف المباراة: https://btolat.myvidnow.net/embed/uyRKreMttJhU1