شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق برفقة محمود متولى فى رحلة التأهيل من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمحمود متولي زميله بالفريق، وذلك تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي في رحلة التعافي من إصابة الرباط الصليبي.



أكرم توفيق ومتولي



اكرم ومتولي

ويبدأ أكرم توفيق، لاعب الأهلي، برنامجه التأهيلي في قطر اليوم السبت، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

ووصل أكرم توفيق إلى قطر مساء الخميس الماضى، وخضع لفحص طبي في مركز «سبيتار» تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذي أثنى على الجراحة التي أجراها اللاعب في النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي.

وحصل لاعب الأهلي على راحة أمس الجمعة على أن يبدأ اليوم السبت برنامجه التأهيلي، وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.