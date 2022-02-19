شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى استعداداته لمواجهة مازيمبى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصري البورسعيدي، تدريباته فى معسكره ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يضع معين الشعباني المدير الفني للفريق خطة إسقاط بطل الكونغو واقتناص صدارة المجموعة، وكان مازيمبي الكونغولي حقق فوزًا مهمًا على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا".

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري وضيفه مازيمبيالكونغولي، وأكد اتحاد الكرة في خطابة على أن يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة اجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة، علمًا بأن الجهات المعنية تمنع تمامًا دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقًا لمنظومة تذكرتي.