شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع لمباراة زاناكو وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أخطر منظمو مباراة زاناكو وبيراميدز في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بحضور 10 آلاف مشجع للقاء.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى نادي زاناكو عملية بيع التذاكر خلال الساعات الماضية للجماهير التي ستحضر المباراة من ملعب اللقاء في لوساكا.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.