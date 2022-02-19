أحمد شديد: جماهير المصرى ستحدث الفارق ومستعدون لمباراة الغد

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شديد قناوي، قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن جمهور المصري سيُحدث الفارق خلال مباراة النسور الخضر والتي تجمعه مساء غد الأحد بضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأشار قناوي أن جماهير المصري العظيمة تظل دائمًا هي اللاعب رقم 1 بما تقدمه من دعم ومؤازرة هائلة للاعبيها على مدار شوطي المباراة، معربًا عن استعداده هو وباقي زملائه من اللاعبين لتقديم عرض قوي والخروج بنقاط المباراة الثلاث والتي ستضع الفريق في الصدارة مبكرًا لتعطي اللاعبين الدافع والحافز قبل الخروج لمواجهة أوتوهو الكونغولي بالجولة الثالثة من البطولة.



احمد شديد



شديد

من جانبه، أكد معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعداد فريقه لتقديم عرض قوي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وأشاد معين الشعباني بالخبرات الكبيرة لفريق مازيمبي الكونغولي على المستوى الأفريقي ، مؤكدًا أن المصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية يعبر من خلالها اللاعبون عن قدراتهم الفنية المتميزة ، مشيرًا أنه سعى إلى اتباع سياسة تدوير اللاعبين خلال مباريات الفريق الأخيرة وذلك حرصًا منه على عدم إرهاق اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

كما أكد مدرب المصري أن كافة الظروف مهيأة أمام كلا الفريقين لتقديم مباراة قوية خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية من جماهير المصري والتي ستعطي للاعبيها الدافع الكبير لتقديم كل ما لديهم على أرض الملعب.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد برج العرب والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة الكاميرونية شارلوت إيوم.