شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يضغط وساجرادا يحافظ على التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تعادل سلبي.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل،في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

بدأ الزمالك المباراة بحذر من جانب لاعبيه لفرض السيطرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناروات حيث شهدت الدقيقة 7 تسديدة من رزاق سيسيه على حدود منطقة جزاء مرمى ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

الشوط الأول

حاول الزمالك استغلال انطلاقات لاعبيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه ولكن دفاع فريق ساجرادا تصدى لها ببراعة في الوقت الذى اعتمد فيه على الهجمات المرتدة لمباغتة مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب وسط صراع من الفريقين للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى وشهدت الدقيقة 20 كرة طويلة من شيكابالا داخل منطقة جزاء ساجرادا ولكن سيف الدين الجزيرى يفشل في السيطرة عليها.

وهدد كارلينيوس لاعب ساجرادا مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك في الدقيقة 31 ولكنها مرت أعلى العارضة،واحتسب حكم المباراة تسلل على لاعب ساجرادا في الدقيقة 40 بعد انفراده بمرمى الفريق الأبيض، وأبعد حارس ساجرادا ركنية شيكابالا التي سددها صوب المرمى في الدقيقة 42.

الشوط الثانى

نشاط هجومى مكثف من الزمالك منذ بداية الشوط الثانى عن طريق إمام عاشور الذى سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ليوناردو موتوندا حارس ساجرادا ودفع كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالمغربى أشرف بن شرقى بديلا لسيسيه لتنشيط الخط الأمامي.

وشهدت الدقيقة 47 توغل شيكابالا وإرساله كرة عرضية داخل منطقة جزاء ساجرادا وسددها بنشرقي من على القائم الثاني وتصدى لها الحارس ثم ارتدت لمحمد عبد الغني الذي سددها من أمام المرمى ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وتصدى ليوناردو موتوندا حارس مرمى ساجرادا لتسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 64 ثم واصل الفريق الأبيض ضغطه على مرمى ساجرادا برأسية حمزة المثلوثى في الدقيقة 66 والتي تصدى لها الحارس أيضا.

الدقيقة 67 شهدت مواصلة فريق الزمالك استفاقته وتهديدة لمرمى ساجرادا الأنجولى عن طريق أحمد فتوح ولكن تألق حارس ساجرادا يمنع الفريق الأبيض من تسجيل هدف التقدم،وسيطر الأبيض على مجريات المباراة وسط استبسال دفاع الفريق الأنجولى.