شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يضمن 4 ميداليات بالدورى العالمى بالفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت بعثة منتخب الكاراتيه بعد نتائج اليوم الحصول على ميداليتين ذهب وميداليتين فضة ومنافسة على برونزيتين فى الدورى العالمى الذى يقام بالفجيرة.

تأهل يوسف بدوى للنهائى بعد الفوز على بطل أذربيجان(٥/٠) فى منافسات كوميتيه فردى رجال ميزان تحت ٨٤ ك ليصبح النهائى ضد بطل المنتخب المصرى محمد رمضان بعد أن فاز على بطل أذربيجان(٥/٠) أيضا فى نفس الميزان ويصبح نهائى مصرى.

ويسيطر الكاراتيه المصرى أيضا على ميزان فوق ٨٤ ك ويتأهل البطل المصرى حازم أحمد للنهائى بعد الفوز على بطل اسبانيا ٢/٣ .

وفى نفس الميزان تأهل البطل المصرى طه طارق محمود للنهائى بعد اكتساح بطل كرواتيا (٧/٠) ويكون النهائى ضد البطل المصرى حازم أحمد ويضاف نهائى مصرى ثانى

ليضمن المنتخب المصرى ميداليتين ذهب وميداليتين فضة فى الدورى العالمى بالفجيرة

وتنافس البطلة منه شعبان على البرونزيه وكذلك الحال بالنسبة لفريال اشرف.

وبذلك يضمن الكاراتيه المصرى ميداليتين ذهب وميداليتين فضة وينافس على ميداليتين برونز .