شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة زاناكو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة الرسمية التي خضعت لها بعثة نادي بيراميدز في زامبيا للكشف المبكر عن فيروس كورونا سلبية، قبل مواجهة زاناكو في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضعت البعثة لمسحة بالأمس جاءت نتائجها سلبية لجميع أعضاء البعثة، وبالتالي أصبح الجميع جاهزا لخوض اللقاء الهام.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.

واختتم فريق نادى بيراميدز تدريباته عصر اليوم، فى العاصمة الزامبية لوساكا، استعدادًا لمواجهة زاناكو فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران على ملعب "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا والذى يستضيف المباراة واستمر لمدة ساعة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، فى البطولات القارية.