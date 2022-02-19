شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلى يشكر إنفانتينو.. ويدعوه لزيارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الأهلى الدعوة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الخطاب الذي أرسله رئيس الأهلي اليوم إلى إنفانتينو، يشكر فيه الأخير على تهنئته بمناسبة فوز الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، التي جرت في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين.

كما وجه مجلس الأهلى الشكر للقائمين على الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة التي أشرفت على التنظيم الذي جرى بطريقة احترافية.

وتمنى رئيس الأهلي التوفيق لـ«فيفا» والقائمين عليه لخدمة لعبة كرة القدم.