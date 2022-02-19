شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا،والنتيجة تعادل سلبي.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل،في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

بدأ الزمالك المباراة بحذر من جانب لاعبيه لفرض السيطرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناروات حيث شهدت الدقيقة 7 تسديدة من رزاق سيسيه على حدود منطقة جزاء مرمى ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.