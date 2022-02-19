الارشيف / اخبار الرياضه

15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا،والنتيجة تعادل سلبي.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل،في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط  الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

بدأ الزمالك المباراة بحذر من جانب لاعبيه لفرض السيطرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناروات حيث شهدت الدقيقة 7 تسديدة من رزاق سيسيه على حدود منطقة جزاء مرمى ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا