شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في عدم منح فرصة للموزمبيقي لويس ميكيسوني طوال الفترة الماضية رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، وغياب أكثر من لاعب مؤثر في صفوف الفريق الأحمر.

تأتي رغبة لجنة التخطيط بالأهلي في الاستعىم عن أسباب عدم مشاركة ميكيسوني مع الأهلي باعتباره لاعب أجنبي محترف في صفوف الفريق الأحمر، وتم التعاقد معه لتقديم الإضافة والدعم للفريق الأحمر بدلا من تهميشه على دكة البدلاء وعدم الاستفادة من خدماته، رغم أن موسيماني كان يصمم على ضم اللاعب الموزمبيقي.

وغاب ميكيسوني عن المشاركة الأساسية في مباريات في كأس الرباطة أو كأس العالم للأندية أو مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقي ، ولم يشارك إلا دقائق قليلة في بعض المباريات.

وتحاول لجنة التخطيط معرفة موقف ميكيسوني داخل الأهلي، لاسيما أن الفريق الأحمر لم يستفيد بخدمات اللاعب منذ قدومه في الصيف الماضي رغم أنه كبد خزينة النادي العملة الصعبة للتعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 آلاف دولار بخلاف راتب اللاعب الذي يصل إلى 450 ألف دولار.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.