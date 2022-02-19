شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى يهزم بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فريق بتروجت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وشهدت أداء قويًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز "رجال طائرة الأهلي" بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-20 و25-19 و25-23.

وبهذه النتيجة يواصل "رجال طائرة الأهلي" عروضه القوية التي يقدمها في البطولة، بعد أن تغلب على فريق مصر للبترول في الجولة الماضية.