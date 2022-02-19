شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقامة حاليًا باتحاد الكرة، عن مواجهات قوية، وتقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 15 مارس المقبل، والمباريات هى:



كاس مصر

الأهلى مع المصرى بالسلوم

غزل المحلة مع ايسترن كومبانى

سيراميكا مع الاتحاد السكندري

الزمالك مع الداخلية

الجونة مع بنها

بيراميدز مع لافيينا

فاركو مع كفر الشيخ

مصر المقاصة مع بنى عبيد

انبى مع ديروط

فيوتشر مع منتخب السويس

البنك الأهلى مع اسوان

سموحة مع دمنهور

المقاولون مع المصرية للاتصالات

طلائع الجيش مع حلوان العام

الاسماعيلى مع بتروجت

المصرى مع المنصورة

