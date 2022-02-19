شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موقف الشناوى وتاو من المشاركة مع الأهلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائي الأهلي محمد الشناوي وبيرسي تاو لاعبي الفريق الأحمر لفحص طبي على خامش مران الفريق الأحمر يوم الإثنين المقبل، لتحديد موقفهما من المشاركة في مباراة فريقهما ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويتحدد موقف الثنائي من المشاركة في مباراة المقاصة سواء أساسيين أو احتياطيين على موقف الفحص الطبي الذي يخضع له الثنائي من قبل الجهاز الطبي بالفريق الأحمر.

وينتظم الشناوي وتاو في تدريبات الأهلي الجماعية بدءا من الاثنين المقبل بعد العودة للتدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء الجمعة وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الاثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي على إغلاق صفحة مباراة الهلال والتركيز في المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري.



وقال المدير الفني للأهلي إن نتيجة التعادل مع الهلال السوداني جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتطلع إلى الفوز في السودان، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة «أفشة» التي تصدى لها القائم.



وأضاف بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».



وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.