شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تعادل سلبي.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

بدأ الزمالك المباراة بحذر من جانب لاعبيه لفرض السيطرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناروات حيث شهدت الدقيقة 7 تسديدة من رزاق سيسيه على حدود منطقة جزاء مرمى ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

حاول الزمالك استغلال انطلاقات لاعبيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه ولكن دفاع فريق ساجرادا تصدى لها ببراعة في الوقت الذى اعتمد فيه على الهجمات المرتدة لمباغتة مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب وسط صراع من الفريقين للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى وشهدت الدقيقة 20 كرة طويلة من شيكابالا داخل منطقة جزاء ساجرادا ولكن سيف الدين الجزيرى يفشل في السيطرة عليها.