شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن إصابة زيزو نجم الزمالك بفيروس كورونا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زيزو كورونا.. وربنا يشفيه ويعافيه".

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت.

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.