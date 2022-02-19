كورونا وراء استبعاد زيزو من قائمة الزمالك أمام ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول أن إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بفيروس كورونا كانت وراء استبعاده من قائمة فريقه في مواجهة ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لمصراوي إن المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق تحت إشراف "كاف" بيَّنت إيجابية عينة أحمد سيد زيزو.

وخرج أحمد سيد زيزو من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بعد غيابه عن قائمة الفريق وقت إعلان التشكيل الرسمي في مواجهة ساجرادا بأنجولا.

يُذكر أن الزمالك استهل مشواره بالنسخة الجارية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره الأنجولي بترو أتليتكو.