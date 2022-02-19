تقارير: صلاح وراء عدم احتفال ماني بأمم إفريقيا في آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن لفتة طيبة من السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول تجاه زميله المصري محمد صلاح قبل انطلاق مباراة الفريق أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لمراسل قناة "كانال +" الناقلة لمباريات بريميرليج، فإن ساديو ماني لم يرغب في الاحتفال بفوزه بلقب كأس أمم إفريقيا على ملعب آنفيلد حتى لا يزعج زميله في الفريق محمد صلاح.

وكان ساديو ماني تُوج مع منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يذكر أن صلاح وماني يتواجدان معا في التشكيل الأساسي مع ليفربول في مواجهة نورويتش سيتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتل الريدز وصافته.