موقف مجموعة الأهلي بدوري الأبطال وموعد المباراة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اُختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بتعادل سلبي بين المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الأهل we السلام" عصر اليوم السبت.

وكانت تلك المباراة هي الأولى للمريخ بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام الأهلي لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، بالبطولة التي حصد فيها الميدالية البرونزية الثالثة بتاريخه.

أما صنداونز، الذي فاز على ملعبه في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني بهدف نظيف هو الوحيد في المجموعة بعد ثلاث مباريات، رفع رصيده إلى أربع نقاط، ويليه الأهلي والهلال والمريخ ولكل منهم نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الأولى:

صنداونز - 4 نقاط (مباراتان)

الأهلي - نقطة واحدة (مباراة)

الهلال - نقطة واحدة (مباراتان)

المريخ نقطة واحدة (مباراة)

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في مرحلة المجموعات يوم السبت المقبل الموافق 26 فبراير الجاري أمام صنداونز متصدر المجموعة على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما المباراة المؤجلة أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى فتحدد لها يوم السبت الموافق 5 مارس على ملعب "الأهلي we السلام"، قبل أن يخوض بعدها بأسبوع مباراة خارج الأرض أمام صنداونز بالجولة الرابعة.

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال بعشرة ألقاب إلى الفوز بالبطولة للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق بالقارة السمراء.