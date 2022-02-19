دوري الأبطال.. ساجرادا 0-0 الزمالك.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل الزمالك مع نظيره وساجرادا الأنجولي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووصل الزمالك للنقطة الثانية في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما حصد ساجرادا النقطة الأولى له في المركز الأخير.

ويقع الزمالك وساجرادا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، مع كل من الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه، سيف الجزيري.

سيطر ساجرادا على الكرة في بداية المباراة دون تشكيل خطورة، حتى ظهر الزمالك وشكل خطورة في الدقيقة الخامسة، تمريرة من يوسف أوباما تصل عند رزاق سيسيه يسددها أرضية تمر بجوار القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الزمالك اعتمدت على الكرات الطويلة خلف المدافعين.

الدقيقة 18 نجح رزاق سيسيه في الانطلاق من الجهة اليسرى والمرور من دفاع ساجرادا، وتمرير الكر عرضة، ابعادها الدفاع قبل أن تصل إلى شيكابالا.

قبل نهاية الشوط الأول جاءت أخطر فرص الزمالك في المباراة، بعد ركلة حرة لعبها شيكابالا عرضية ابعدها الدفاع لتعود لأبو الفتوح الذي مرارها إلى سيف الجزيري الذي سدد الكرة لينقذها الدفاع من على خط المرمى، قبل صافرة النهاية.

شهدت أول دقيقة في الشوط الثاني تسديدة قوية من إمام عاشور حولها حارس المرمى لركنية، لعبها شيكابالا لتشكل خطورة جديدة، حتى وصلت الكرة إلى محمود علاء سددها ولكن يتألق الحارس مرمى آخرى.

واصل الزمالك ضغطه حتى الدقيقة 64، بعد أن استلم شيكابالا الكرة على حدود منطقة جزاء ساجرادا، وسدد الكرة على يمين الحارس ولكنه ينجح في التصدي لها بصعوبة ويحمي مرماه.

الدقيقة 66 فرصة خطيرة آخرى يهدرها الزمالك، بعد أن استلم فتوح تمريرة أوباما، ولعبها عرضية، وصلت لحمزة المثلوثي الذي حول الكرة برأسية تصدى لها الحارس إلى ركلة ركنية.

لعب شيكابالا الركنية مرت أعلى من الكل، وصلت إلى فتوح الذي دخل إلى منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة، ليتصدى لها الحارس ويحولها إلى ركنية جديدة للزمالك.

تألق محمد أبو جبل في حماية عرين الزمالك، بعد أن تصدى لتسديدة قوية 78 حولها إلى ركنية، لتلعب ويتصدى رأسية المهاجم في أخطر فرص ساجرادا في المباراة.

واصل محمد أبو جبل تألقه في الدقيقة 83، بعد أن تصدى لانفراد تام لساجرادا، بعد خطأ محمود علاء، حتى أهدر الزمالك في آخر دقيقة في المباراة بعد تمريرة أوناجم سددها عمر السعيد تصطدم بالقائم، قبل صافرة نهاية المباراة.