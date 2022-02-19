مفاجأت في تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

في الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

ويقع الزمالك وساجرادا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، مع كل من الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.