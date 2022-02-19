مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفوز على الوداد ويشعل الصراع بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز بترو أتلتيكو على نظيره الوداد المغربي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح تياجو أزولاو التهديف لبترو أتلتيكو في الدقيقة 41، وعادل النتيجة للوداد جلال الداودي في الدقيقة 58، بينما يانو سجل الهدف الثاني للفريق الأنجولي في الدقيقة 68.

وتضم المجموعة الرابعة كل من "الزمالك، الوداد، بترو أتلتيكو، ساجرادا".

ووصل بترو أتلتيكو للنقطة الرابعة، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الوداد عند النقطة الثالثة، في المركز الثاني، ويأتي الزمالك ف المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في انتظار مواجهة ساجرادا اليوم.