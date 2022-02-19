مجموعة الأهلي.. صنداونز يقع في فخ التعادل أمام المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل المريخ السودانيمع نظيره صنداونز الجنوب أفريقي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم منافسات المجموعة الأولى كل من : "الأهلي، صنداونز، الهلال، المريخ"

وارتفع رصيد صن داونز للنقطة الرابعة متصدر بها جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما حصد المريخ النقطة الأولى وله مباراة مؤجلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة وحيدة وله مباراة مؤجلة أمام المريخ السوداني.