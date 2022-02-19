هدف تاريخي لصلاح.. ليفربول يُحبط مفاجآت نورويتش ويواصل الضغط على السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا ثمينًا على حساب نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" معقل "الريدز" ضمن حسابات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

نورويتش سيتي سجل هدفًا مفاجئًا عن طريق راشيكا في الدقيقة (48)، إلا أن ليفربول رد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من: ساديو ماني ومحمد صلاح ولويس دياز.

صلاح استطاع أن يسجل هدفه الـ150 في جميع المسابقات منذ قدومه لليفربول، كما واصل تربعه على صدارة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا ليوسع الفارق مع زميله ديوجو جوتا إلى خمسة أهداف.

وأصبح ليفربول رصيده 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي إلى ست نقاط لكن المتصدر لديه مباراة ضد توتنهام هوتسبير في هذه الجولة، كما يمتلك ليفربول مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد ستقام مساء الأربعاء المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة في المركز الأخير بعدما خاض الفريق "الكناري" 25 مباراة.

تشكيل ليفربول: أليسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - كونستانتينوس تسيميكاس - جوردان هندرسون - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين - لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة

أتيحت فرصة لصالح محمد صلاح في الدقيقة الثانية ليسجل هدفًا لليفربول بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

وأهدر اليوناني تسيميكاس فرصة هدف مؤكد لصالح ليفربول بعد عرضية من صلاح في الدقيقة الخامسة، لكن لاعب "الريدز" يهدر الكرة من أمام المرمى.

عرضية في الدقيقة 13 عن طريق ساديو ماني تصل على رأس فان دايك الذي يحولها نحو مرمى نورويتش لكن حارس الفريق "الكناري" يتألق ويحافظ على شباكه.

فرصة خطيرة لصالح تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي بعدما انفرد بمرمى ليفربول ليسدد كرة تمر بجانب القائم في الدقيقة 15.

وحاول لويس دياز صفقة ليفربول الجديدة أن يسجل أول أهدافه في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

وكاد صلاح أن يسجل هدفًا في الدقيقة 20 من كرة رأسية مستغلاً خطأ حارس نورويتش إلا مدافع الفريق الأصفر يشتت الكرة من على خط المرمى.

في الدقيقة 37، مرر لويس دياز كرة لصالح تسيميكاس يسدد الأخير كرة قوية لكن حارس نورويتش يتصدى للكرة ويواصل تألقه.

صلاح عاد من جديد ليحاول أن يجد طريقًا من أجل الوصول لمرمى نورويتش ليسدد "مو" كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حاول تشامبرلين أن يسجل بعد تمريرة من صلاح لكن لا جديد لينتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

هدف مفاجئ جاء عن طريق راشيكا مهاجم نورويتش سيتي في الدقيقة 48 بعد تسديدة ترتطم في قدم مدافع ليفربول ماتيب لتصبح النتيجة (1-0) للضيوف.

في الدقيقة 64، أحرز ساديو ماني هدفًا لليفربول من تسديدة رائعة بعد تمريرة رأسية من تسيميكاس لتصبح النتيجة (1-1).

وبعد ثلاث دقائق فقط، أحرز محمد صلاح هدفًا لليفربول بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ينفرد من خلالها "مو" ويسجل الهدف الثاني للريدز.

محمد صلاح من تسديدة رائعة كاد أن يسجل هدف ليفربول الثالث في المباراة لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 71.

وعاد النجم المصري في الدقيقة 79 ليحاول أن يسجل هدف الحسم بتسديدة رائعة لكن حارس نورويتش يتألق ويبعد الكرة.

لكن لويس دياز استطاع أن يسجل هدفه الأول مع ليفربول بعد تمريرة رائعة من القائد جوردان هندرسون ليسجل الدولي الكولومبي الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81.

وأهدر ماني فرصة هدف رابع بانفراده بمرمى نورويتش تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 83.

وحاول ديفوك أوريجي أن يسجل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تمر تسديدته بجوار القائم.