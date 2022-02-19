الامارات | محمد صلاح "غير طبيعي".. ومدرب ليفربول كلوب يكشف السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح "غير طبيعي".. ومدرب ليفربول كلوب يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار على النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول مع ضيفه نوريتش سيتي (اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لأنه على موعد مع تسجيل رقم جديد من خلال رفع عدد أهدافه مع الفريق إلى 150 هدفاً في كل المسابقات ما يعني أيضاً نجاحه في تسجيل 25 هدفا أو أكثر للموسم الخامس على التوالي.

وتعتبر أرقام محمد صلاح مع ليفربول "غير طبيعية"، بعدما خاض 232 مباراة، سجل 149 هدفا، وصنع 52 هدفا آخر لزملائه خلال خمسة مواسم قضاها مرتدياً قميص "الريدز" توج فيها بأربعة ألقاب حتى الآن (دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، والدوري الإنجليزي 2020).

من جهته، أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه لعب دورا كبيرا في ما حققه الفريق حتى الساعة، وكشف عن تأثيره في غرفة الملابس أحد أسباب نجاحه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة نوريتش سيتي: "فريقنا الحالي هو أحد أفضل فرق ليفربول عبر التاريخ، هذا واضح، ولصلاح دور في ذلك.. الأرقام تتحدث عن نفسها، وصول صلاح لـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي سيكون أمرا مجنونا حقا، منذ وقت ليس ببعيد تحدثنا عن الهدف رقم 100.. من الواضح أنه رقم هائل، وآمل أن يتمكن من الوصول إليه في مباراة نوريتش".

وتطرق كلوب إلى تأثير صلاح على غرفة خلع الملابس كأحد أسباب نجاحه في الفريق، وقال: "نشعر بالسعادة عندما تمتلئ غرفة تبديل الملابس.. وجود صلاح خبر جيد لأنه كان بعيدا عنا مثل ساديو ماني ونابي كيتا (لمشاركتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخبات بلدانهم).. الشيء الأكثر أهمية هو أن كل شخص في غرفة الملابس لائق ويستعد لخوض المباراة التالية بأفضل صورة ممكنة وصلاح في غرفة الملابس يعتبر مؤثر جداً".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق تسع نقاط عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي، علما بأن "الريدز" يملك مباراة مؤجلة.

ويتساءل الجمهور إن كانت نجاحات محمد صلاح مع ليفربول ستتواصل أم أن حالة الجفاء المالية على طاولة المفاوضات مع إدارة النادي ستلعب دورها في رحيل الفرعون المصري عن موطن كرة القدم؟.

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