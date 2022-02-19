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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نوريتش سيتي

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره نوريتش سيتي، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ26 من مسابقة الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بيرنلي 1-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ54 نقطة، فيما يأتي نوريتش سيتي في المركز الـ18 برصيد 17 نقطة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادي ليفربول التشكيل الرسمي لمواجهة فريق نوريتش سيتي.

وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان دايك، تسيمكاس

خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، مانى، لويس دياز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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