شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوقع عقوبة مالية على الشامى بسبب غيابه عن التمرين يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، توقيع عقوبة مالية علي محمد الشامي صانع الألعاب بعد تغيبه عن الفريق لليوم الثاني على التوالى بدون الحصول على إذن مسبق.

وواصل الدراويش اليوم استعداداته لملاقاة الجونة ضمن منافسات الدوري العام، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث خاضت "الأولى" تدريبات جماعية في حين شاركت "الثانية" في تجربة ودية ضد القناة، وسط غياب اللاعب الذي سيتم عليه تطبيق لائحة الفريق.

وكان "الشامي" قد تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية خلال إحدى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة والتي أبعدته فترة كبيرة عن الدراويش.

جدير بالذكر أن أشرف خضر يقود الإسماعيلي في الوقت الحالي برفقة محمد حمص لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للأرجنتيني خوان براون.