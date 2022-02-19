شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل إلى ملعب 11 نوفمبر.. واللاعبون يجرون الإحماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواند، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا في الجولة الثانية لمباريات دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ لاعبو الفريق عمليات الإحماء.



ابو الفتوح



الونش



امام عاشور



اوناجم



بن شرقي



شيكابالا



كارتيرون



لاعبو الزمالك



مدحت عبد الهادي

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن تشكيل الزمالك لخوض المباراة ويضم كل من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.