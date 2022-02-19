شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا يحضر مباراة الزمالك وساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا في مقصورة ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، لمؤازرة الزمالك في مباراته المرتقبة أمام فريق ساجرادا في الجولة الثانية لمباريات دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن تشكيل الزمالك لخوض المباراة ويضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.